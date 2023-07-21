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Dünya

Kissinger-Li Şangfu görüşmesine ABD'den tepki: Talihsizlik

Beyaz Saray, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın ziyaretine ilişkin, 'Sivil bir vatandaşın, Çin Savunma Bakanı ile görüşebilmesi ve ABD'nin sahip olmadığı iletişime sahip olması talihsizlik' yorumunu yaptı.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Kissinger-Li Şangfu görüşmesine ABD'den tepki: Talihsizlik
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kissinger'ın Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirby, "Sivil bir vatandaşın, Çin Savunma Bakanı ile görüşebilmesi ve ABD'nin sahip olmadığı iletişime sahip olması talihsizlik." ifadesini kullandı.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmezken Kissinger ile bir araya gelmesine ilişkin Kirby, "Bu çözüme kavuşturmak istediğimiz bir mevzu. Bu nedenle askeri iletişim hatlarını tekrar açmaya çalışıyoruz. Çünkü bu iletişim olmadığında ve şu anki gibi tansiyonun ve yanlış hesaplamaların yüksek olduğu bir dönemde riskler de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Kissinger döndüğünde, Biden yönetiminin kendisinin tecrübelerini de dinlemek istediğini kaydetti.

Kissinger, Çin ziyareti kapsamında, Çin Savunma Bakanı Li'nin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşmüştü.

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