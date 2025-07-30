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Dünya

Kıtalar ötesinden dikkat çeken adım! Filistin Devleti'ni tanımak için ilk sinyali verdiler

Fransa ve İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıma hamlelerinin ardından Avustralya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Başbakan Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni tanımak için uygun koşulların sağlanmasını beklediğini dile getirdi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Kıtalar ötesinden dikkat çeken adım! Filistin Devleti'ni tanımak için ilk sinyali verdiler
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ABC News'ün haberine göre, Albanese, Avustralya'nın Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin yayımladığı New York Bildirisi'ne imza atmasının ardından konuştu.

Filistin Devleti'nin, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlaması gibi uygun koşulların sağlanması halinde tanınabileceğini belirten Albanese, böyle bir beyanın sadece bir kez yapılabileceğini söyledi.

"TARİHİ BİR DEĞİŞİME ZEMİN HAZIRLADIĞI"

ABC News, Başbakan Albanese'in Avustralya siyaseti için "tarihi bir değişime zemin hazırladığı" yorumuna yer verdi.

Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin bugün yayımladığı New York Bildirisi'nde, İsrail'in Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, şehirdeki kuşatma ve açlık kınanarak saldırıların, yıkıcı bir insani felakete yol açtığı vurgulanmıştı.

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