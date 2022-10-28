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Dünya

Kıtanın doğal gaz zengini resmen duyurdu: Mutabakat muhtırası imzalandı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, Kaduna Petrol Rafinerisi'nin tamiri için Güney Kore ile mutabakat muhtırası imzaladığı bildirildi. Söz konusu doğal gaz ve petrol rafineri Nijerya'nın yakıt üretmeyen dört işlevsiz rafinerisinden biri.

AA28 Ekim 2022 Cuma 02:27 - Güncelleme:
Kıtanın doğal gaz zengini resmen duyurdu: Mutabakat muhtırası imzalandı
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Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin başkenti Seoul'de düzenlenen 2022 Dünya Bio Zirvesi'nde Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC) Kaduna Petrol Rafinerisi tamiri için Güney Kore'deki Daewoo Grubu ile mutabakat muhtırası imzaladı.

Devlet Başkan Buhari, imza töreninde yaptığı açıklamada, Daewoo Grubu'nun Nijerya'daki sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Tren Yedi Projesini yürüttüğünü belirtti.

Grubun denizde giden sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gemileri inşa etmekte olduğunun da farkında olduğunu kaydederek, bu projelerin bitirilmesini dört gözle beklediğini ifade etti.

Yaklaşık 110 bin varil kapasiteli Kaduna Rafinerisi, Nijerya'nın yıllardır yakıt üretmeyen dört işlevsiz rafinerisinden biri.

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