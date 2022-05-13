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Dünya

Kıyıya yaklaşan Çin gemisi Avustralya'yı alarma geçirdi

Avustralya, Çin'e ait geminin ülkenin batı kıyısına yaklaşmasını 'saldırgan hareket' olarak değerlendiriyor.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 11:43 - Güncelleme:
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Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, yaptığı açıklamada, Çin'e ait geminin, Broome kıyısı açıklarından 250 deniz mili kuzeye doğru giderken görüldüğünü belirtti.

Dutton, geçen hafta geminin kıyı şeridi boyunca takip edildiğini ifade ederek olayı "saldırgan hareket" olarak nitelendirdi.

Çin casus gemisinin amacının kıyı şeridi boyunca istihbarat toplamak olduğunu söyleyen Dutton, geminin askeri ve istihbarat bölgelerine yakın olduğunu dile getirdi.

Dutton, Çin'in bu hareketi hakkında açık ve dürüst olmasını isteyerek "Bunun saldırgan bir hareket olduğunu düşünüyorum ve özellikle de güneye doğru ilerlediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı, geminin, Haiwangxing adlı Dongdiao sınıfı yardımcı istihbarat gemisi olduğunu kaydetti.

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