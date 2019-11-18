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Kızdıkça otomobil kundakladı

Fransa’nın doğusundaki Bas-Rhin bölgesinde, son 6 yıl içinde yaklaşık 900 otomobili ateşe veren veya tahrip eden saldırgan yakalandı.

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Gözaltında suçlarını itiraf eden 33 yaşındaki zanlının, 2013 yılından bu yana kundakladığı veya tahrip ettiği araçlara verdiği zararın 8,5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Strasbourg yakınlarındaki Sélestat kasabasında yaşayan zanlı, tutuklu yargılanacak. Polis, zanlının sabıka kaydı olmadığını ve yaşadığı yerde iyi ilişkileriyle tanındığını açıkladı. Fransız basınına göre, üst düzey atlet olan zanlı, bu yeteneği sayesinde işlediği suçların ardından polisin elinde kolayca kaçma başarısı gösterdi. Zanlı polisteki sorgusunda, kişisel husumetlerini çözme adına araçlara zarar verdiğini söyledi. 

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