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Kızgın çiftçiler başkentlerde hayatı durdurdu

Çevreci politikaların çiftçiliği kısıtladığını savunan binlerce Alman ve Fransız çiftçi, traktörlerle başkentlerdeki hayatı durdurdu.

  • star.com.tr
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AB tarım politikalarını protesto eden binlerce çiftçi Berlin ve Paris'te hayatı durdurdu.
 
Yerli üretimin artık ithal ürünlerle rekabet edemediğini savunan çiftçiler, çevreci kanunların çiftçiler için fazla kısıtlayıcı ve baskıcı bir hal aldığını belirterek şehirlere yürüdü.
 
Binlerce çiftçi dün protestolar için traktörleriyle Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. 10 bin çiftçinin beraberindeki 800 traktör Berlin'de trafiği durdurdu.
 
BUGÜN TRAKTÖRLER PARİS'TE
 
AB düzenlemeri sonucu izlenen politikaları protesto eden Fransız çiftçiler de, Alman meslektaşları gibi traktörlerle Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.
 
Tarım sektörüne zarar verdiğini iddia ettikleri politikaları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir toplantıya çağrılan iki ana çiftçi sendikası tarafından düzenlenen protestolara yaklaşık bin traktör eşlik etti.
 
Çiftçiler, tarım sektörünün çevre sorunları konusunda hedef tahtası haline geldiğini belirterek, baskılardan şikayetçi olduklarını belirtti.
 
AB'deki en büyük tarım üreticisi Fransa'nın çiftçileri, daha ucuza ürün getirilmesine yönelik anlaşmalara da karşı çıkıyor.
 

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