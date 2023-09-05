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Dünya

Kızıldeniz'de acil yardım çağrısı: Türk kadın denizci kurtarıldı

Suudi Arabistan sınır muhafızları, acil tıbbi yardım çağrısı üzerine Kızıldeniz'de gemide yaralı bulunan Türk kadın denizciyi kurtardı.

AA5 Eylül 2023 Salı 07:05 - Güncelleme:
Kızıldeniz'de acil yardım çağrısı: Türk kadın denizci kurtarıldı
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Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, Kızıldeniz'de bir gemide başından yaralanan Türk kadın denizciyi tedavi amacıyla gemiden tahliye ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Kureyni, Cidde Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'ne (JMRCC) Kızıldeniz'de bir gemide bulunan Türk vatandaşı denizcinin başından yaralandığı bildirilerek acil tıbbi yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.

Kureyni, çağrı üzerine geminin Kızıldeniz'deki yerinin tespit edildiği ve yaralı denizcinin gemiden ekiplerce tahliye edildiğini belirtti.

Başından yaralanan Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Kureyni, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Kureyni, denizcinin kimliği ve başından yaralanma olayına ilişkin bilgi paylaşmadı.

  • suudi sınır muhafızları
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