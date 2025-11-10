İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Kızıldeniz'de stratejik tatbikat! 6 ülke katılıyor

Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde, Kızıldeniz'in güvenliğini artırmak ve deniz trafiğinin serbestliğini sağlamak amacıyla 6 ülkenin katılımıyla askeri tatbikat başladı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 15:04
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Cidde'de başlayan "Kızıl Dalga 8" tatbikatı, Pakistan ve Moritanya'dan gözlemcilerin de katılımıyla 13 Kasım'a kadar sürecek.

"Kızıl Dalga 8" isimli karma deniz tatbikatı, Batı Filosu'ndaki Kral Faysal Deniz Üssü'nde başlatıldı. Tatbikatlara Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Sınır Muhafızları birimleri katılırken, Kızıldeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerden de deniz kuvvetleri iştirak ediyor.

Tatbikatın amacı, Kızıldeniz'deki güvenliği güçlendirmek, stratejik deniz geçitlerini korumak ve enerji güvenliği ile uluslararası ticaretin istikrarını destekleyerek deniz yollarının serbestliğini sağlamak olarak açıklandı.

Katılımcı ülkeler arasında Ürdün, Mısır, Cibuti, Sudan ve Yemen bulunuyor.

Batı Filosu Komutanı Tuğgeneral Mansur bin Suud el-Caid, tatbikatın, katılımcı ülkeler arasında savunma işbirliğini ve güvenlik entegrasyonunu artırmayı hedeflediğini söyledi.

Tatbikatın direktörü Tuğamiral Abdullah Muhammed bin el-Anzi ise bu versiyonun 2019'dan bu yana düzenlenen "Kızıl Dalga" tatbikatlarının devamı niteliğinde olduğunu, planlama ve operasyonel uygulamalarda en son sistem ve platformların kullanıldığını ifade etti.

Tatbikat boyunca katılımcı kuvvetler arasındaki koordinasyon ve hazırlık seviyesi artırılırken, operasyonel planlama ve uygulamada gelişmiş yöntemler kullanılıyor.

Popüler Haberler
