Kızıldeniz'deki petrol tankerinden olası sızıntıya karşı ekipman desteği çağrısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Londra merkezli IMO'dan yapılan açıklamada, örgütün olası bir petrol sızıntısına yönelik acil durum planlamasının bir parçası olarak sızıntıya hazırlık ve müdahale konusunda uzmanlık sağladığı belirtildi.

Yemen'in olası bir petrol sızıntısına müdahalede özel ekipman eksikliği olduğu kaydedilen açıklamada, BM öncülüğündeki çabalara yardımcı olmak üzere örgüt üyelerinin ekipman katkısında bulunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, olası petrol sızıntısının, Kızıldeniz'deki Yemen Adaları ve özellikle de hassas ekosistemleri kapsayan Kamaran Adası dahil Yemen'in kuzeybatı kıyı şeridini büyük ölçüde etkileyecek büyük bir insani ve çevresel felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, açıklamada, petrolün sürüklenerek Cibuti, Eritre ve Suudi Arabistan gibi komşu ülkeleri etkileme potansiyeli de bulunduğuna işaret edildi.

- SAFER PETROL TANKERİ MESELESİ

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten bu yana bakımsız halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley, 8 Nisan'da, petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, 10 Mayıs'ta ise petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Yemen hükümeti de 22 Eylül 2022'de, BM'nin Kızıldeniz'de tehlike oluşturan petrol tankerini kurtarmak için yeterli taahhüdü aldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

BM yetkilisi Grisley ise 16 Kasım 2022'de petrol tankerinin boşaltılmasına 2023 yılının başında başlanacağını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler de 19 Kasım'da Safer petrol tankerini boşaltmak için uygun bir gemi bulmak üzere BM ile anlaştıklarını duyurmuştu.