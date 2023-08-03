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Dünya

Kızıldeniz'deki tehlikeli tankerin petrolü %60 boşaltıldı

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankerindeki petrolün yüzde 60'ı tahliye edildi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Kızıldeniz'deki tehlikeli tankerin petrolü %60 boşaltıldı
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Steiner, Safer'deki petrolün yüzde 60'ının başka bir gemiye transfer edildiğini aktardı. BM yetkilisi, operasyonun tamamlanmasına her geçen gün daha da yaklaştıklarını belirtti.

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e sızma riski bulunuyordu.

Ülkedeki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini söylemişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

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