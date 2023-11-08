Kızılhaç: ICRC'nin insani yardım konvoyuna Gazze'de ateş açılmasından endişe duyuyoruz

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ICRC'nin konvoyunun saldırıya uğramasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"ICRC'nin Gazze'deki insani yardım konvoyunun, acil ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı yardım götürürken ateş altında kaldığını duymaktan endişeliyiz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, insani yardım ekiplerinin korunması ve onlara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ICRC'nin Gazze'deki insani yardım konvoyunun hayat kurtarıcı destek taşırken ateşe maruz kaldığını öğrendiğinde derin endişe duyduğunu belirtti.

Sivillerin, hastanelerin, ambulansların, insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini belirten Chapagain, "ICRC'den meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

ICRC, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoylarına ateş açıldığını duyurmuştu.