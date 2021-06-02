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Dünya

Kızılhaç: İsrail'in Gazze saldırılarının sivil kayıplara neden olması kabul edilemez

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillerin hedef olmasına tepki gösterdi.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 17:32 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:33
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ICRC Genel Direktörü Robert Mardini, Gazze ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı altında Gazze halkının büyük trajediler yaşadığını belirten Mardini, saldırıların sivil kayıplara yol açmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ekip olarak Gazze'de incelemelerde bulunup zarar tespiti yapacaklarını aktaran Mardini, 3 bin aileye ekonomik destek sunacaklarını ifade etti.

Gazzelilere yardım için çalışmalarına ve projelerine devam edeceklerini dile getiren Mardini, Kızılhaç'a bağlı sağlık çalışanlarının da destek amacıyla Gazze'deki Şifa Hastanesine yönlendirildiğini hatırlattı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

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