İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4979
  • EURO
    30,5294
  • ALTIN
    1804.15
  • BIST100
    7844.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kızılhaç'ın Gazze'ye yardım konvoyuna saldırı! İsrail ordusu soruya cevap veremedi
Dünya

Kızılhaç'ın Gazze'ye yardım konvoyuna saldırı! İsrail ordusu soruya cevap veremedi

İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, 'olayın tam koordinatlarını ve zamanını' bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Kızılhaç'ın Gazze'ye yardım konvoyuna saldırı! İsrail ordusu soruya cevap veremedi
ABONE OL

AA muhabirinin yazılı olarak ulaştığı İsrail ordu sözcüsü yetkilileri, saldırıyı üstlenmekten ya da yalanlamaktan kaçındı.

Saldırıyı kimin düzenlediği sorusuna ordudan verilen yazılı cevapta, "Belirli bir olayı kontrol etmek için tam koordinatlara ve zamana ihtiyacımız var." denilmekle yetinildi.

- FİLİSTİN KIZILAYI: SALDIRIYI İSRAİL YAPTI

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılhaçın insani yardım taşıyan tırlarına düzenlenen saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

ICRC'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoylarına bir saldırı gerçekleştirildiği bildirilmiş ancak bunu kimin yaptığı bilgisi paylaşılmamıştı.

Gazze'de tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz."

  • İsrail saldırısı
  • ICRC saldırı
  • Gazzedeki insani yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.