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Dünya

Kızılhaç'tan, İspanya'daki sel felaketine ilişkin olası acı tablo: Ölü sayısının artması bekleniyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İspanya'da meydana gelen sel felaketinde 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra ölü sayısının artması beklendiği belirtildi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
Kızılhaç'tan, İspanya'daki sel felaketine ilişkin olası acı tablo: Ölü sayısının artması bekleniyor
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IFRC, İspanya'da etkili olan ölümcül sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İspanya'daki ani seller insanları harap etti, evleri ve geçim kaynaklarını yıktı. Seller yolları kapattı ve altyapıyı tahrip etti. 150'den fazla kişi hayatını kaybetti, birçoğu hala kayıp ve ölü sayısının artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol Kızılhaçının başta Valensiya ve Endülüs olmak üzere en çok etkilenen bölgelerde sahada olduğu vurgulanan açıklamada, yüksek riskli bölgelere acil durum müdahale ekiplerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, buralarda geçici barınaklar kurulduğu ve özellikle yaşlılar olmak üzere en savunmasız kişilere yardım sağlandığı belirtildi.

Kızılhaç gönüllülerinin, yiyecek, su, battaniye ve hijyen kitleri gibi temel yardımları dağıtmasının yanı sıra ve ilk yardım ve psikososyal desteği de sağladığı ifade edildi.

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısının 158'e çıktığı bildirilmişti.

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