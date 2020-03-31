Kızılhaç'tan İsrail'e Filistin tavsiyesi

AA 31 Mart 2020 Salı 21:29 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:29

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19, hapishane yönetimleri için büyük tehdit oluşturmaktadır, ancak yaşanan kriz cezaevi idarelerinin mahkumlara karşı sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'de ve işgal altındaki topraklarda bulunan hapishanelerdeki mahkum sayısının azaltılmasının tavsiye edildiği aktarıldı.

ICRC'nin Kovid-19 salgını sebebiyle mahkumların sağlık durumlarından endişe ettiği kaydedilen açıklamada, mahkumlara zamanında tıbbi desteğin sağlanması sorumluluğunun hapishane yönetimine ait olduğu vurgulandı.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün İsrailli 2 gardiyanda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin Filistinlinin virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.