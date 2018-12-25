KKTC Başbakanı Erhürman, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiylehastaneye yatırıldı

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erhürman'ın yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Acil Servisine başvurduğu bildirildi.

Kardiyoloji biriminde rutin kontrolleri yapılan Erhürman'ın değerlerinin normal çıktığı ve kontrol amaçlı hastanede istirahat ettiği belirtildi.

Erhürman'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Erhürman'ın durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını söyledi.