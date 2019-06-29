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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye'nin duruşu bizi giderek güçlendirdi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve Türk hükumetinin duruşunun, KKTC’yi giderek güçlendirdiğini söyledi.

  • İHA
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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’nın düzenlediği 3. Emlakçılık Eğitim Semineri’nin açılışına katılan Başbakan Ersin Tatar, çarpıcı açıklamalar yaptı. Girne’de yer alan seminerin açılışında konuşan Tatar, KKTC’nin bir Türk vatanı olduğunu, o bakımdan bu bölgede istikrarın sağlanması için Türk hükumeti ile iyi ilişkiler içinde çalıştıklarını ve çalışacaklarını vurguladı.
 
Başbakan Tatar, son zamanlarda Doğu Akdeniz’de yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve Türk hükumetinin duruşunun, KKTC’nin giderek güçlendiğini ortaya koyduğuna işaret etti.
 

“KKTC’Yİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

 
Son yıllarda bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülkedeki gelişmelerin kendisine umut verdiğini vurgulayan Başbakan Tatar, “Biz KKTC’yi daha da güçlendireceğiz. KKTC ekonomisi geliştikçe, mallar evler, daireler, her türlü yatırım değer bulacaktır. KKTC’ye yatırıma devam edin” dedi.
 

“KKTC’DE TAPULAR DEVLETİN TAPUSU”

 
“Türk malı- Rum malı, bunu edebiyatınızdan silin. Burası KKTC’dir, arkanızda devlet vardır, arkasında Türklük vardır, arkasında yüreğimiz vardır” şeklinde konuşan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de tapuların devletin tapusu olduğunu, devletin tapusunun da sonuna kadar geçerli olduğunu vurguladı.
 

“KAPALI MARAŞ TÜRK TAPUSU”

 
Kapalı Maraş açıklamalarını yaptıktan sonra Türkiye’den üst makamlardan bazı kişilerin KKTC’ye geldiğini, gerçekten de Maraş’ın Türk tapusu olduğunu ilk defa burada söylemek istediğini vurgulayan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öyle belgeler vardır ki, hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878’de ada İngiliz’e kiralandıktan sonra, İngiliz’in altında imzası bulunan belgelere rağmen ki bütün Vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye, ona rağmen mallarımızı mülklerimizi satıp talan etmişler, Rum’a peşkeş çekmişler, ondan sonra Maraş’ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır, bunu bütün Türkiye biliyor. Bütün Osmanlı kayıtlarında böyledir. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız”
 
Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, “Gerçekleri bilerek siyaseti geliştirmek durumundayız” dedi.
 

“KKTC’YE GÜVENİN”

 
“KKTC’ye güvenin” mesajı veren Başbakan Tatar, Rum tarafı ve dünyanın başka yerlerine bakıldığında, KKTC’nin dünyanın en güvenli yerlerinden biri olduğunu söyledi. KKTC gibi bir yerde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, KKTC’nin yolları, yatırımları, limanları, hava limanları, bütün doğal güzellikleri ile gelişeceğini ve yatırım yapılacak bir yer olduğunu kaydetti.
 
Başbakan Tatar, KKTC’ye yatırım yapılmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
Açıklamaların ardından Osmanlı geleneklerine göre bir ülkede en iyi sanatkara giydirilen Ahi Baba Paltosu Başbakan Ersin Tatar’a giydirildi.

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