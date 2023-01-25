KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakan Özer'le görüştü

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, bazı temaslar için başkent Lefkoşa'da bulunan Özer ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de gelişen turizm, sanayi, tarım ve bilişim sektörlerinin nitelikli ara elemana ihtiyaç duyduğunu belirterek bu alanda, Türkiye'nin imkan ve potansiyelinden yararlanmak istediklerini söyledi.

KKTC'nin marka değerinin yükseltilmesinde, okul öncesinden başlayarak hayat boyu eğitimin önem taşıdığını vurgulayan Tatar, "Özellikle sizlerin desteğiyle ülkemizde milli eğitimi güçlendirmek, nesilleri gençliği geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Gençliğin gelecek için iyi yetiştirilmesi, KKTC'yi güçlendirerek yaşatmak ve Doğu Akdeniz'deki bu Türk devletini daha da ileriye taşımak, hepimizin gönlünden geçendir. Bu bağlamda Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bizler için dünyada verdiği kavganın, bizim için ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye kabul edilmemizde Türkiye'nin yaptığı gayretler ve çabaları ile yeni kapıların açılması, bu bağlamda iyi eğitim almış, müfredatı, milli eğitimi ve şuuruyla bizleri temsil eden gençlerin yetişmesi önemli." diye konuştu.

Ersin Tatar, KKTC'yi güçlü bir heyetle ziyaret ederek ülke eğitimine destek veren Bakan Mahmut Özer'e teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer de Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanındaki işbirliklerinin her geçen gün güçlendiğine işaret ederek Bakanlık olarak bunun en üst seviyeye çıkarılması için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini vurguladı.

Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı'nın Türkiye ziyareti sırasında, iki Bakanlığın öğretmen yetiştirme, özel eğitim, okul öncesi eğitim ve mesleki eğitim gibi katkı verilecek alanlarında ön çalışma yaptığını aktararak bugün ön çalışmasını yaptıkları konuları neticelendireceklerini söyledi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile çok kapsamlı ve ayrıntılı bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirten Özer, "Sizin de malumunuz olduğu üzere Türkiye, eğitimde çok önemli bir müktesebata sahip. Artık 19 milyon öğrencisi 1 milyon 200 öğretmeniyle küresel ölçekle 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla bir ölçeğe sahip eğitim sistemimiz var. Son 20 yılda eğitime yapılan yatırımlarla ve seferberlikle birlikte okul öncesinden liseye kadar, orta öğretime kadar eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları Allah'a şükür yüzde 95'in üzerine çıktı." diye konuştu.

Geçen yıl, okul öncesi eğitim ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile öğretmenlerin mesleki ve bilgisel gelişimlerinin desteklenmesine önem verdiklerini ve dijitalleşmeyle ilgili çok önemli mesafeler aldıklarını anlatan Özer, Türkiye'nin eğitimde kazandığı deneyimlerin hepsini, Türkiye'den ayrı olarak görmedikleri KKTC'ye aktarmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tatar ile Özer'in görüşmesinde, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

