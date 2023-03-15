KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: AB'nin Kıbrıs konusuna taraf olmasını asla kabul etmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelen Tatar ve DiCarlo, KKTC-BM ilişkileri, KKTC ile Rum Yönetimi arasında BM'nin istediği barış süreci ve diğer konuları ele aldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in, Avrupa Birliği'ni (AB) Kıbrıs meselesine daha fazla dahil etme çabası içinde olduğunu ifade ederek, "AB'nin Kıbrıs konusuna taraf olmasını asla kabul etmeyeceğiz. Yunanistan ve Rumlar AB üyesi oldukları için AB'nin bu konuda objektif olmayacağı açıktır. Bu durumu DiCarlo'ya ilettik." dedi.

Kıbrıs meselesinde BM'nin Genel Sekreterliği ile Güvenlik Konseyinin ayrı tutumlar içinde olduğunu belirten Tatar, BM Genel Sekreterliğinin Kıbrıs konusunda eşitlikçi davranmaya çalıştığını, "iki kesimli iki taraflı federasyon" kararının Güvenlik Konseyine ait olduğunu hatırlattı.

Tatar, DiCarlo'nun kendisine Kıbrıs konusunda Rum liderin seçilmesiyle beraber yeni bir süreç için araştırma yaptıklarını aktardığını dile getirerek şunları söyledi:

"Biz de kendisine tekrar Kıbrıs konusunu, geçmişini, özünü ve şu anki pozisyonumuzu anlattık. Diyalog konusunda ve teknik komite çalışmaları ile insani durumlarda işbirliğine olumlu baktığımızı ifade ettik. Ancak resmi görüşmelere geçmek için Cenevre'de yapılan 5+1 toplantısından sonra ortaya koyduğumuz yeni siyasetimizin geçerli olduğunu, egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüzün tanınmasıyla resmi müzakerelere geçebileceğimizi detaylarıyla kendisine ilettik."

Kıbrıs meselesinin aynı zamanda bölgesel bir mesele olduğunun altını çizen Tatar, Doğu Akdeniz'de de istikrarın sürmesi, huzur ve barışın devamı için Türkiye'nin de garantör bir ülke olarak onayının önemli olduğunu bugün görüştükleri hem BM hem de AB delegasyonuna ifade ettiklerini bildirdi.

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo da Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, teknik komitelerin birçok konuda çalışması ve güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik taahhüt ve kararlılığını Tatar'a ilettiğini dile getiren DiCarlo, Türkiye'deki depremlerden dolayı duyduğu derin ve samimi üzüntülerini Tatar ile paylaştığını aktardı.

