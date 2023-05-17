KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM Temsilcisi'ni kabul etti

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ı, başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Kabulden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, toplantıdan, BM'nin Yunanistan ve Türkiye'deki seçimler sonrasında, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında bir müzakere sürecine yönelik arayışta olduğu izlenimini edindiğini aktardı.

KKTC'nin müzakereler konusunda pozisyonunu İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmelerde 2 yıl önce net şekilde ifade ettiğini belirten Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası statümüz tanınıp teyit edilmeden resmi müzakere sürecine geçmemiz söz konusu değil. Kıbrıs'taki varlığımızın sürdürülebilmesi için Kıbrıs'ta, barışın, huzurun ve güvenliğin devam edebilmesi için mutlak surette iki eşit tarafın yan yana ve sürdürülebilir bir anlaşmaya gitmesi lazım. Bunun için de egemen eşitlik ve eşit ulusal statü esastır." diye konuştu.

KKTC'nin her zaman diyalogdan yana olduğunu BM yetkililerine iletilmek üzere Stewart'a anlattıklarını kaydeden Tatar, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs meselesine müdahil olma niyetinden duydukları rahatsızlığı BM'ye aktardıklarını söyledi.

Tatar, Yunanistan ve GKRY'nin AB üyesi olmasından dolayı AB'nin müzakerelere dahil olma talebini asla kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart da görüşme sonunda yaptığı açıklamada, KKTC ve GKRY liderlerine Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için önümüzdeki dönemi çok önemli bir süreç ve fırsat olarak görmeleri çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Tatar ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini kaydeden Stewart, dün Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü hatırlatarak, "Aylardır yerel ve bölgesel aktörler için 'dikkat dağıtıcı' olan seçimler artık tamamlandı. Bu süreçte Kıbrıs sorununda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.