KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bu Türkiye'den buraya yeni bir müjdedir

Çeşitli temaslar için KKTC'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tatar tarafından başkent Lefkoşa'da Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edildi.

Kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tatar, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşüm ve kalkınma sürecindeki hamlelerinin tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da ilk ziyaretini KKTC'ye yapmasının Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği önemi gösterdiğini dile getiren Tatar, "KKTC'nin zeminini güçlendirmek ve yakaladığı ivmeyi daha ileriye götürmek için çalışıyoruz. Halkımızın refahını daha ileriye götürmek, ekonomik yapıyı güçlendirmek hepimizin temennisidir." diye konuştu.

Tatar, asrın projesi olarak nitelendirilen proje ile Anadolu'dan KKTC'ye denizden boru hattı ile geçirilerek getirilen suyun Ada'daki her muslukta aktığına ve bunun büyük bir nimet olduğuna dikkati çekerek, aynı şekilde Türkiye'den kablo ile gelecek elektriğin ülkesindeki ekonomik gelişmeyi hızlandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında KKTC'ye kablo ile elektrik projesinin hızlandırılacağını dile getirdiğini hatırlatan Tatar, şunları söyledi:

"Türkiye'den buraya kablo ile elektrik projesi yeni bir müjdedir. Bu ülkedeki ekonomik anlamdaki ciddi projeleri gerçekleştirebilmek için daha temiz, daha sürdürülebilir ve ucuz elektriğe ihtiyacımız var. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin önünü açmak lazım, onun için çift yönlü kabloyla bunun gerçekleştirilebileceğini görüyoruz. İşin uzmanları da bunu önermektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bizlere desteğini belirtmiştir. Sizlerin de desteğiyle yakın bir gelecekte inşallah bu konuda adımlar atıldığını görebileceğiz. KKTC su projesinden sonra kablolu elektrikle enterkonnekte sistemle elektriği de ana vatandan alacağız."

Tatar, dönemlerinde önemli başarılara da imza attıklarını vurgulayarak, "Maraş Açılımı" ile birlikte Gazimağusa bölgesinde yeni gelişmeler olduğunu, Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısının 1 milyonu aştığını kaydetti.

KKTC vatandaşlarının Türkiye'deki sağlık sisteminden faydalanması yönünde beklentileri bulunduğunu ve bu anlamda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Tatar, seçildikten sonra benimsedikleri 2 egemen uluslararası statüsü eşit devlet siyasetinin sürdürüleceğini söyledi.

Tatar, Rumlar ile çözüm sürecinin KKTC'nin tanınmasının teyidi ile mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.