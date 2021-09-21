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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini duyurdu.

AA21 Eylül 2021 Salı 19:44 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 19:44
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New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 76. BM Genel Kurul çalışmalarının New York'ta bugün başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çalışma vesilesiyle ve BM Genel Sekreteri ile görüşmek üzere geldiği New York'ta dün katıldığı Türkevi'nin açılış töreninde Genel Sekreter Guterres'le kısaca görüştüğünü kaydetti.

Tatar, "Cumartesi günü Genel Sekreter ile ikili bir görüşmede bir araya geleceğim. Pazartesi günü ise Genel Sekreter'in vereceği öğle yemeğinde Rum Lider Anastasiadis'le bir görüşme gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tatar, BM Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan diğer ülke temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla da temasları olacağını belirtti.

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