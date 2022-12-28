KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de istikrarın devamı için anahtar bir ülkedir

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Sanayi Odası (ASO) Aralık Meclis Toplantısına katılarak sanayicilere hitap etti.

Tatar, KKTC halkının her zaman ana vatanına baktığını belirterek, "Kaderimiz, geçmişimiz, tarihimiz, yüreğimiz ve özümüz bir. Milletimizin güçlü olabilmesi için güvenlik, verimlilik, çağın teknolojileri yakalayabilmek ve uygulayabilmek, refahın artırılması ve sürdürülmesi, iman, yürek ve mutlu bir yaşam; bütün bunlar bir arada olduğunda, biz de hedeflerimize ulaşabiliriz." diye konuştu.

Özbekistan'da 11 Kasım 2022'de KKTC'nin Türk Devleti Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edildiğini anımsatan Tatar, bunun KKTC'nin tanınması yolunda bir aşama olduğunu ancak her şeyin tanınmaya endekslenmemesi gerektiğini belirtti.

Tatar, KKTC'nin 59. yılında olduğunu ve yaşamına devam ettiğini dile getirerek, bunun egemenliklerinin ifadesi olduğuna dikkati çekti.

Yürütülen yeni siyasetin egemen ve eşitlik temelinde iki devlet kurulması olduğunun altını çizen Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile anlaşma olacaksa Kıbrıs'ta iki devlet olacağını ifade etti.

Tatar, Kıbrıs'ta iki halk olduğunu ve bunlardan birinin Türk halkı olduğunu belirterek, her halkın kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki önemine işaret ederek, "KKTC, Doğu Akdeniz'de istikrarın devamı ve Türkiye'nin menfaatleri için anahtar bir ülke konumundadır." dedi.

- KKTC, TÜRK DÜNYASININ BİR PARÇASI



KKTC'nin her zaman büyük Türk dünyasının parçası olduğunu vurgulayan Tatar, "TDT'nin gözlemci üyesi olarak büyük Türk dünyasının en güneyde, Doğu Akdeniz'deki parçasıyız." diye konuştu.

Tatar, "(Türkiye'nin) Sizlerin desteği ile devlet kurmamız, bu devlete sahip çıkmamız, kendimizi büyük Türk dünyasının kopmaz bir parçası olarak görmemiz ve milli bayraklarımızı sonsuza dek göklerde dalgalandırmamız, bizler için büyük bir onur, haysiyet ve şereftir. Çünkü bu milli bir davadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz bölgesinde doğal gaz ve petrol gibi zenginliklerin paylaşımı için mücadele ettiğini söyledi.

Kıbrıs adasının 350 yıl boyunca Osmanlı Devleti egemenliğinde olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Tatar, "Bu adanın Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olması, Türkiye'nin dışlanması, kuzey ve güneyin birleşerek federal yönetim kurulması, Türkiye'nin adadan çıkarılması ve Kıbrıs Türk halkının kendi kaderleriyle baş başa kalması diye bir şey olamaz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Tatar, "Biz, (Türkiye'nin) sizlerin kopmaz bir parçasıyız ve aynı milletin evlatlarıyız. KKTC, sizlerin desteğiyle her geçen gün daha da kökleşiyor. Cumhurbaşkanlığı dönemimde son iki yıldır ortaya koyduğumuz siyasette, tüm dünyaya Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu duyuruyoruz." diye konuştu.

KKTC'nin her zaman yanında olduğu için Türk hükümetine, Türkiye'deki kurumlara ve iş insanlarına teşekkür eden Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, kopmaz bir parçası olduğu Türk dünyasının ilelebet oradaki daimi temsilcisi olacaktır. Bu, geleceğimizin teminatıdır. Sonuna kadar devletimize sahip çıkmamız ve bu siyaseti sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç da, toplantıda genel ekonomik gelişmeler hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.