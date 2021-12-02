KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Papa'yı ülkeye davet etti

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 17:22 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:23

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Papa'nın bugün başlayacak üç günlük Rum kesimi ziyaretini Türkiye ve KKTC'ye karşı siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını gördüklerini belirterek "Bu durum, Rum yönetiminin dini inançları istismar ettiğinin yeni bir kanıtı olurken oldukça üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.

Bütün dinlere ve inançlara saygıları olduğunun altını çizen Tatar, "Papa Franciscus'un sadece Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek olması da bir diğer üzüntü kaynağımızdır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs'ta sadece Hristiyan olan Rumlar değil, Müslüman olan Türkler de yaşamaktadır. Kıbrıs'ın temel gerçeklerinden biri de budur." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Papa Franciscus'un, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 2014 yılında Türkiye'yi ve Anıtkabir'i ziyaret ettiğini hatırlatarak Papa'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de "Tüm inananların eşit bir temelde muamele göreceği şekilde dinler arası diyaloğun artırılması" çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Papa Franciscus'un bu çağrısıyla aynı prensibi benimsediklerini kaydeden Tatar, "Hangi dini inanca sahip olurlarsa olsunlar, tüm insanlar ve halklar eşit bir muamele görmelidir, dışlanmamalıdır, ayrıma maruz kalmamalıdır. Kıbrıs Türk halkı da İslam dinine inandığı ve Müslüman olduğu için dışlanmaya ve ayırıma maruz kalmamalıdır." ifadesini kullandı.

En samimi duygularıyla Papa Franciscus'u, KKTC'yi de ziyaret etmeye davet ettiğini kaydeden Tatar, "Temennim ve beklentim Papa Franciscus'un davetimize olumlu yanıt vermesi ve sürekli olarak dile getirdiği şekilde tüm inananlara eşit temelde muamele göstermesidir." diye konuştu.