KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliği, bölgesel, küresel istikrar, barış adına son derece önemli olduğunu belirterek, "Milli güvenliğimizi tehlikeye sokan her türden teröre karşı KKTC, Türkiye'nin her daim yanında duracaktır!" ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de TSK'nın başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" dolayısıyla mesaj yayımlayarak Türkiye'ye destek verdi.

Üstel, mesajında Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, masum sivil insanlara yönelik hain terör saldırılarını önlemek ve terör örgütünü kaynağında yok etmek maksadıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşarak muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum."

