İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2022 Pazar / 26 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na desteğini bildirdi.

AA20 Kasım 2022 Pazar 13:38 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi
ABONE OL

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliği, bölgesel, küresel istikrar, barış adına son derece önemli olduğunu belirterek, "Milli güvenliğimizi tehlikeye sokan her türden teröre karşı KKTC, Türkiye'nin her daim yanında duracaktır!" ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de TSK'nın başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" dolayısıyla mesaj yayımlayarak Türkiye'ye destek verdi.

Üstel, mesajında Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, masum sivil insanlara yönelik hain terör saldırılarını önlemek ve terör örgütünü kaynağında yok etmek maksadıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşarak muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum."

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Pençe-Kılıç Hava Harekatı
  • KKTC

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.