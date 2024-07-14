KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı

Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Trump'a Pensilvanya'da bir mitingde konuşurken suikast girişiminde bulunulmasını şiddetle kınayarak, Trump ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hangi nedenle yapılırsa yapılsın şiddet ve suikastın asla kabul edilemeyeceğini belirten Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık için en önemli tehlikelerden biri olan şiddet ve terörden kurtulmak için hep birlikte çalışılmalı, teröre, şiddete başvuranlara birlikte tavır takınılmalıdır. İnanıyorum ki ABD demokrasisi bu yarayı kısa sürede saracak ve ABD Başkanlık seçimleri demokratik bir ortamda, her türlü saldırı ve şaibenin etkisinden uzakta gerçekleştirilecektir."