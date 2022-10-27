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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile bir arada olmak ülkemiz için büyük zenginlik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla bir arada olmak ülkemiz adına büyük bir zenginliktir. Kıbrıs meselesinin selamete ulaşması için KKTC'nin daha da güçlenmesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile bir arada olmak ülkemiz için büyük zenginlik
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile göreve yeni atanan Ticaret Başmüşavirleri Cihan Ünal ve Aytaç Yenal'ı kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'deki görevlerine yeni atanan Ticaret Başmüşavirlerine başarılar dileyen Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla bir arada olmak ülkemiz adına büyük bir zenginliktir. Kıbrıs meselesinin selamete ulaşması için KKTC'nin daha da güçlenmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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