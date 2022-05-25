KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Verilen mücadele bizi, ana vatan Türkiye ile kaynaştırmıştır

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, kabuldeki konuşmasında, 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin her zaman, her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Tatar, 20 Temmuz 1974'te Türk askerinin Ada'ya çıkarma yapmasıyla Rum-Yunan ikilisinin Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) hayalinin ortadan kalktığını ifade etti.

Tatar, yıllarca zor koşullarda direnen Kıbrıs Türk halkı ve mücahitlerin, Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirerek, 48 yıl sonra tekrar Ada'ya gelerek eski günleri hatırlayan gazilere minnet duygularını ifade etti.

"Bu topraklarda verilen mücadelede tarihi süreci bizi, ana vatan Türkiye ile kaynaştırmıştır. Bazı çevrelerin aramızdaki bağı bozmak için yaptığı saldırılara kulak vermeden, başımız dik bir şekilde geleceğe bakmaktayız." diyen Tatar, hayatta olmayan gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, ziyaretine gelen Kıbrıs gazilerine şükranlarını sundu.

- Gazilerin KKTC'deki programı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Maraşlı gaziler için düzenlenen "Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor" başlıklı gezi programına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nden 45 Kıbrıs gazisi katıldı.

KKTC'deki etkinlik kapsamında Kıbrıs gazileri, Kapalı Maraş, Namık Kemal Zindanı, Katliam Çukuru ve Şehitliği, Cengiz Topel Anıtı, Minia Kıbrıs Müzesi, Hz. Ömer Türbesi, Mavi Köşk, Girne Kalesi, Tatlısu Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Alsancak Belediyesini ziyaret edecek.