İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1538
  • EURO
    22,7038
  • ALTIN
    1320.32
  • BIST100
    5242.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni dönem vizyonunu anlatırken KKTC'ye ön planda yer vermesinden dolayı teşekkür etti.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 00:23 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
ABONE OL

Davet üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılan Tatar, KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye'de demokratik bir ortamda yapılan seçimlerin dünyaya örnek niteliğinde olduğunu kaydeden Tatar, katıldığı törenlerde devlet başkanlarıyla sohbet etme imkanı bulduğunu, temaslarda KKTC'nin yeni vizyonu ve siyasetini anlattığını ifade etti.

Tatar, törenlere KKTC'nin geniş katılımlı davet edildiğini hatırlatarak, "Sayın Erdoğan'a yeni dönem vizyonunu anlatırken KKTC'ye ön planda yer vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri törene davet ederek KKTC'nin siyasetini diğer katılımcılara anlatma fırsatı oluşturduğu için de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki bağların daha da pekişmesi ve gelecek için birlikte çalışacaklarını ifade ederek, iki devlet arasındaki işbirliğinin artmasının, bağımsız, egemen KKTC'nin güçlendirmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
  • Ersin Tatar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.