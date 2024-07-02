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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs uyarısı: İki İngiliz üssündeki hareketlilik adayı hedef haline getirebilir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'ta iki egemen üssü bulunduğunu ifade ederek, bu üslerin bölgede etkin rol oynadığını dile getirdi. Tatar ayrıca, söz konusu üslerdeki askeri hareketliliğin Kıbrıs adasını hedef haline getirebileceğini söyledi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 15:02 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs uyarısı: İki İngiliz üssündeki hareketlilik adayı hedef haline getirebilir
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İngiltere'deki temasların ardından Lefkoşa'ya dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) bazı politikaları ile İngiliz üslerden kalkan uçaklar nedeniyle Orta Doğu'dan Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalar yapıldığını dile getirerek, "İngiliz üslerindeki hareketlilik Kıbrıs'ı hedef haline getirebilir. İngiltere, Kıbrıs'tan çekilirken anlaşmalarla iki egemen üs aldı. Bu üsler 'egemen' statüde olduğu için kimse karışamıyor. Üslerden kalkan İngiliz uçaklarının bazı yerlerde karıştıkları meseleler o zaman Kıbrıs'ı hedef yapabilir" dedi.

MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

İngiltere'deki temasları sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile de görüştüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ın müzakere sürecinin yeniden başlatılması için yaptığı çalışmalarda ortaya bir sonuç çıkmadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana'da kaldığı yerden devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, müzakereler için ön şartlarının Kıbrıs Türk halkının egemen eşit statüsünün kabulü olduğunu yineledi.

İNGİLTERE'DEKİ SEÇİMLER

İngiltere'de yapılacak genel seçimlere de değinen Tatar, yeni seçilecek hükümetin Kıbrıs Türk halkının haklarını gözetmesi ve meseleye daha adil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

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