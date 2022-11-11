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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Oktay'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyelik sürecinde KKTC'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

AA11 Kasım 2022 Cuma 22:22 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Oktay'a teşekkür
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Tatar, telefonla aradığı Oktay'a, KKTC ve Kıbrıs Türklerine sağladığı destek, KKTC'nin tanınması konusunda sergilediği kararlı duruş ve çalışmalar dolayısıyla Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini iletti.

"KIBRIS TÜRKLERİNİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Türkiye olarak, geçmişten bu yana KKTC'nin yanında yer aldıklarını ve bundan sonra da Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Kıbrıs'ta egemen, eşit iki devlet temelinde çözüme, dolayısıyla KKTC'nin tanınmasına yönelik çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

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