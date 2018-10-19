KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği tartışılamaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, müzakerelerde olası federasyonda Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve kararlara etkin katılımının tartışılamayacağını bildirdi.

Sözcü Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne 15 Ekim tarihinde sunduğu raporda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının masaya getirdiği görüşlerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugüne kadar gelinen müzakere sürecini samimiyetle ve kararlılıkla iyi yönetmesinin önemli etkisi olduğuna işaret eden Burcu, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde yeni yaratıcı fikirlerin tartışılması konusunda "aşırı tutucu ve katı bir duruş sergileme" gibi bir niyetinin olmadığına dikkati çekti.

Barış Burcu, yeni fikirlerin bugüne kadar bütün tarafların uzlaşıyla sahiplendiği federasyon formülünü ve buna bağlı temel prensipleri ortadan kaldırmayı değil, geliştirip güçlendirmeye yönelik olması durumunda tartışılmasının yararlı olacağını ifade etti.

Akıncı-Anastasiadis görüşmesi

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 26 Ekim'de Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini ifade eden Burcu, "Bugüne kadarki görüşmelerde olası federal yapının yetkileri saptandı ve saptanan federal yetkilerin uygulamasında Kıbrıslı Türklerin de etkin katılımı temel bir prensip oldu. Tartışmasız bir gerçek vardır: Olası federasyonda Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı tartışılamaz. Bunun dışında bir durum kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.