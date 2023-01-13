KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Guterres'in Kıbrıs raporlarına tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (BMBG) ve İyi Niyet Misyonunun faaliyetlerine ilişkin raporlarının yayınlandığı hatırlatılarak "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, altı aylık dönem içinde adada ve ara bölgede yaşanan tüm olayları ortaya koymaya çalışmış olsa da geçmiş raporlarda olduğu gibi Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan insanlık dışı izolasyon ve ambargoya açık olarak vurgu yapmaktan yine imtina etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ada'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki çağ dışı kısıtlamaları açıkça raporlayamayan BM'nin mevcut gerçeklerden uzak kaldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı kısıtlamalara çözüm olarak raporlarda yer alan "ada-içi ticaret" kavramının, Kıbrıs Türk halkının dünya ile doğrudan ticaret yapmasını engelleyici Rum politikalarına hizmet ettiği savunuldu.

BM'nin iki tarafın müzakere masasında kullandığı sözde atfedilen statü eşitliğinin bir algı oyunundan ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, Ada'da iki tarafın statüsünün uluslararası hukuk zemininde eşitlenmediği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müktesep hakları kabul edilmediği sürece iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmayacağı bildirildi.

BM'nin Kıbrıs'ta tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği savunulan KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Ada'da saf bir Rum yönetimi haline gelmiş ve meşruluğunu yitirmiş 'Kıbrıs hükümetine' yapılan atıf ve bu yönetimin BM Barış Gücünün bütçesinin üçte birini karşıladığı yönünde kullanılan ifadeler ise Birleşmiş Milletlerin tarafsızlık ilkesine ters düşmekle kalmayıp aynı zamanda, BM'nin Ada'daki sorunun bir parçası haline geldiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra raporlarda kullanılan ve adadaki bir tarafın 'devlet' diğer tarafın ise 'toplum' olarak nitelenmesine sebep verecek ifadeler tarafımızca asla kabul edilmeyecektir."

KKTC'nin BM'ye sunduğu, BM Barış Gücü askerlerinin Türk tarafındaki çalışmalarını yasal temelde yürütebilmesini sağlayacak Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması taslağından Genel Sekreter'in raporlarında, "Taslak çerçeve belgesi" olarak bahsedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu hususta, ülkemizin varlığını tescil edecek ve haklı taleplerimizi tatmin edecek bir uzlaşı modelinin ortaya çıkabilmesi için gerekli çalışmalar Bakanlığımız tarafından devam ettirilecek ve bu çalışmalar sonucunda devletimiz tarafından alınacak karar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

