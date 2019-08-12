30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5614
  • 6,23
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

KKTC Enerji Bakanı: Dosta güven düşmana korku salındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın Kıbrıs'a yaptığı ziyareti tarihi olarak değerlendirdi. 'Gurur duyduk, mutlu olduk' diyen Taçoy, 'Sayın Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam kadro olarak ülkemizde temaslar yapması, çok önemli mesajlar içeriyordu. Böyle bir fotoğraf daha önce hiç verilmedi. Bir anlamda dosta güven düşmana korku salındı' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Taçoy şöyle devam etti; "Sayın Akar ve komutanlarımızdan önce Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ağırladık. Birlikte Yavuz Sondaj gemimize çıktık. Rumlara, 'gelin Akdeniz'deki varlıkları birlikte çıkaralım, paylaşalım' çağrısını yeniledik. Ama dönüşleri hem gerilimi artıran şekilde oldu. Sayın Dönmez'in ardından, Rumların ve uluslararası aktörlerin tehditlerinin arttığı bir dönemde Savunma Bakanı ve TSK'nın üst yönetiminin Ada'ya çıkarma yapması çok önemliydi. Ziyaretin, Kıbrıs Türklerinin Çanakkalesi olarak bilinen Erenköy destanını gününe denk gelmesi ayrı bir önem ve özellik kattı."
 
 
`BARIŞ ELİMİZ SIKILSIN´
 
Akar ve Komutanların, KKTC'de 3 gün geçirmesine de atıf yapan Taçoy, "Ziyaret basit olarak planlanmadı. Kıbrıs Türk halkına, 'biz buradayız, siz güvendesiniz' mesajı dolu dolu 3 gün ile verildi. Rumların yerinde olsam, Sayın Akar'ın açıklamalarının altını çizerek tekrar tekrar okumalarını tavsiye ederim. Akar'ın, 'Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs´ta sorunların barışçıl yöntemlerle, barışçıl yollarla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, uygun bir şekilde çözümlenmesinden yanayız. Temel yaklaşımımız bu. Barışçıl çözümlerden yanayız' sözünün önemini anlasınlar. Uzattığımız barış ve dostluk eli sıkılsın" ifadelerini kullandı.
 
 
'HAKLARIMIZI GASP ETMEYİ BIRAKIN'
 
Taçoy, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, Türkiye´nin "Doğu Akdeniz´deki faaliyetlerini kendi çıkarları için gerçekleştirdiği" yönündeki açıklamalarına da sert yanıt verdi. "Rum Bakan, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi bıraksın, sonra konuşsun" diyen Taçoy, "Türkiye, hem kendi alanında hem de Kıbrıs Türklerinin verdiği yetki alanlarında doğalgaz araması yapmaktadır. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri burada tam anlamıyla korunmaktadır" dedi. Rum basınında, '6,7 ve 10´uncu parsellerde sondaj başlayacağı' haberlerini de değerlendiren Taçoy, "Rumlar artık şunu net olarak kavramak zorundadır. Kıbrıs sorunu çözülmeden veya Ada'da bir anlaşma sağlanmadan atılan adımlar sadece gerilim yaratır. Rumların, Kıbrıs Türk halkının haklarını vermeden, Ada etrafındaki doğal kaynakları rahat şekilde kullanacağını düşünmesi akıl tutulmasıdır" uyarısı yaptı.
 
 
'BIRAK İSRAİL'İ MISIR'I'
 
Lakkotripis'e, "Bırak İsrail'i, Mısır'ı, gel Ada'da tüm varlıkların ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı ile muhatap ol" diye çağrı yapan KKTC'li Bakan, "Sayın Lakkotripis akıllı bir isim olarak biliyorum. Kıbrıs'ta gerçeklerin dışında adımlar atılmamalı. Kıbrıs Türkleriyle birlikte süreci yürütmekte fayda var. Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini karşılarına almakla, gelecek planlarını asla gerçekleştiremeyeceklerdir" diye konuştu. Rum Bakan'ın, Doğalgazın Kıbrıs Türkleriyle paylaşılması için Kıbrıs sorunun çözümünü öne sürmesine de eleştiren Taçoy, "Kıbrıs sorunu çözülmedi ama Rumlar istediği gibi işgal ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti yönetecek mi demek oluyor? 'Tek taraflı ben istediğim adımı atarım, ama Kıbrıs Türkleri atamaz' demekle Kıbrıs sorunu mu çözülür?" diye sordu.
 
 
'MARAŞ YILANLARIN DEĞİL, İNSANLARIN YAŞAM ALANI'
 
Kıbrıs Türk tarafının son dönemde, Türkiye ile birlikte proaktif bir dış siyaset izlediğine işaret eden KKTC'li Enerji Bakanı Taçoy, "Bu siyasetin bir göstergesi de Kapalı Maraş'tır. Bizler, yıllardır kapalı olan Maraş'ın açılması için gerekli adımları atmaya başladık. Burası Türk yönetiminde açılacaktır. Burada mülkü olan gelip mülkünü alabilecek. Mülkünü isterse kullanabilir isterse satabilir. 1974 öncesinde dünyanın en gözde tatil merkezlerinden biri olarak bilinen Maraş'ın yeniden canlanarak, bir marka olacağını düşünüyoruz. Kapalı Maraş yılanların, farelerin değil insanların yaşam alanı olacak" dedi.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk, Türk-İş Başkanı ile bugün bir araya gelecek

Bakan Selçuk, Türk-İş Başkanı ile bugün bir araya gelecek

Türkiye rekora hazırlanıyor: 2020 rezervasyonları başladı

Türkiye rekora hazırlanıyor: 2020 rezervasyonları başladı

"Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti"

'Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti'

Kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede gerçek ortaya çıktı

Kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede gerçek ortaya çıktı

'ByLock arkadaşı' çıktılar!

'ByLock arkadaşı' çıktılar!

Suudi Arabistan'da tadına baktı, Türkiye'de üretti

Suudi Arabistan'da tadına baktı, Türkiye'de üretti

Çağrı yaptı: Türk yatırımcılar için uygun seçenek

Çağrı yaptı: Türk yatırımcılar için uygun seçenek

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Koruma altına alındılar! Gizemleri araştırılıyor

Koruma altına alındılar! Gizemleri araştırılıyor

Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdiler

Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdiler

Emekliye yeni zam sistemi!

Emekliye yeni zam sistemi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA