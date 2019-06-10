Rum Yönetimi'nin skandal kararına tepki: Sonucuna katlanırlar KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi´nin Fatih sondaj gemisinin personeli ile ilgili aldırdığı uluslararası tutuklama kararını, `kabul edilemez´ olarak değerlendirdi.