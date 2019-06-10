Rum Yönetimi'nin skandal kararına tepki: Sonucuna katlanırlar
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi´nin Fatih sondaj gemisinin personeli ile ilgili aldırdığı uluslararası tutuklama kararını, `kabul edilemez´ olarak değerlendirdi.
- DHA
DHA´ya açıklama yapan Taçoy, "Rumlar´ın Fatih sondaj gemisinin personeli için aldığı karar yasal değildir. Rumlar´ın kararı uluslararası kuralları bağlamıyor. Karar kabul edilemez" dedi.
"ZARARINI ÇEKERLER"
Rumlar´ın aldığı karara karşı bir adım atılacağını ifade eden Taçoy, "Rumlar aldıkları kararın zararını görür, sonucuna katlanır" dedi.
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