KKTC: GKRY tarafından kabul edilip edilmemesinin kıymetiharbiyesi yok

Ertuğruloğlu, GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis'in, Rum kesiminde yerleşik Büyükelçilere gönderdiği mektup hakkında yazılı açıklama yayımladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Rum tarafının, KKTC ve Türkiye'nin, devletimizin uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini almasına yönelik çabalarını engellemek ve kendi teşvikiyle Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun devamını sağlamaktan başka bir amacı olmadığı Kasulidis'in mektubuyla bir kez daha teyit edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs meselesinin Türk tarafı için bir hak ve hukuk davası olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, bu anlayışla KKTC ve Türkiye'nin Ada'daki gerçeklere uygun yeni bir politika belirlediğinin altını çizdi.

Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kasulidis, Birleşmiş Milletler ve KKTC arasında varılması muhtemel bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini de belirtmektedir. Dış politikamız ve ülkemize ilişkin kararların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kabul edilip edilmemesinin kıymetiharbiyesi yoktur. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) topraklarımızdaki mevcudiyeti ve faaliyetlerini sürdürmesi, iki taraf arasında kabul edilebilecek yasal bir düzenlemenin sonuçlandırılmasıyla mümkün olabilecektir."

- "GERİYE DÖNÜLEMEZ BİR KARARLILIK İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZU YİNELEMEK İSTERİZ"

KKTC'nin BMBG'nin ülkedeki faaliyetlerini devletin iyi niyeti çerçevesinde yürütebildiğini ancak bu konuda bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu, BM Sekretaryası başta olmak üzere ilgili tüm BM kurumları nezdinde hem yazılı hem sözlü defaatle kayda geçirildiğini aktaran Bakan Ertuğruloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"KKTC, BMBG'nin ülkemizdeki mevcudiyetini ve faaliyetlerini iyi niyetimize dayalı mevcut düzenlemeyle yürütemeyeceğine ve zaman kaybedilmeksizin bir anlaşma üzerinde mutabık kalınmasının şart olduğuna inanmaktadır. Bu hususta geriye dönülemez bir kararlılık içerisinde olduğumuzu yinelemek isteriz."

Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC ve BM arasında iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma için Dışişleri Bakanlığının yapıcı davranmaya devam ettiğini vurgulayarak BM'nin her zamankinden farklı olarak, yapıcı ve gerçekleri dikkate alan bir yaklaşım benimsemesinin önemli olduğunu belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Samimi ve yapıcı tavrımıza rağmen BM'nin Ada'daki gerçeklerden kopuk yaklaşım sergilemeye devam etmesi ve bu nedenle bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmaması halinde, daha önceden de ifade ettiğimiz üzere, tüm seçenekleri gözden geçirmekten ve gerekli adımları atmaktan başka bir seçeneğimiz kalmayacaktır."