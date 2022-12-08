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Dünya

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Akdeniz'de nefesleri kesti

KKTC Sahil Güvenlik ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarının Akdeniz'de müşterek arama kurtarma eğitimleri icra etti.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 17:52 - Güncelleme:
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Akdeniz'de nefesleri kesti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) unsurlarının Akdeniz'de müşterek arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdiği bildirildi.

GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarının, KKTC karasuları içerisinde meydana gelebilecek kazalara zamanında ve doğru müdahale etme eğitimleri icra ettiği aktarıldı.

Açıklamada, GKK'nin KKTC'nin kara, deniz ve hava sahasında barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca söz konusu eğitimlerin Karpaz'ın güneyinde 2 sahil güvenlik botu ile bir helikopterin katılımıyla gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

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