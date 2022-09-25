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Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanı KKTC'li mevkidaşı ile New York'ta görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

AA25 Eylül 2022 Pazar 13:01 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu ile Bayramov, görüşmede KKTC-Azerbaycan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmeye KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, KKTC Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve Üçüncü Sekreter Seval Gökeri de katıldı.

New York'taki temaslarını tamamlayan Ertuğruloğlu'nun, Washington'a geçerek hafta içinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile temaslarda bulunması bekleniyor.

Ertuğruloğlu, "Washington Institute for Near East Policy" isimli düşünce kuruluşunun yuvarlak masa toplantısında Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek ayrıca Washington'da gazetecilerle de bir araya gelecek.

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