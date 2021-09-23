KKTC ile Rum kesimi arasında anlaşma sağlandı: Geçişlerde o şart aranmayacak

AA 23 Eylül 2021 Perşembe 21:51 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:51

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sağlık Teknik Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in, 2 Haziran'daki "iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili Kovid-19 önlemlerini uyumlulaştırma" anlaşmasına göre, epidemiyolojik durumu değerlendirdi.

Komitenin bugünkü değerlendirmesiyle, 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında turuncu seviyenin (seviye 2) uygulanması kararı alındı.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden Kovid-19 testi istenmeyecek.

Aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test (antijen) veya PCR testi istenecek.