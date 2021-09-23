İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2021 Perşembe / 16 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7668
  • EURO
    10,323
  • ALTIN
    493.172
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC ile Rum kesimi arasında anlaşma sağlandı: Geçişlerde o şart aranmayacak
Dünya

KKTC ile Rum kesimi arasında anlaşma sağlandı: Geçişlerde o şart aranmayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde, 27 Eylül Pazartesi günü itibariyle tam aşılı (çift aşılı) kişilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi istenmeyecek.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 21:51 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:51
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sağlık Teknik Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in, 2 Haziran'daki "iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili Kovid-19 önlemlerini uyumlulaştırma" anlaşmasına göre, epidemiyolojik durumu değerlendirdi.

Komitenin bugünkü değerlendirmesiyle, 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında turuncu seviyenin (seviye 2) uygulanması kararı alındı.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden Kovid-19 testi istenmeyecek.

Aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test (antijen) veya PCR testi istenecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.