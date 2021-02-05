KKTC, Kovid-19'un ülkede hızlı yayılma nedenini açıkladı

DHA 05 Şubat 2021 Cuma 15:32 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 15:32

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son dönemlerde artan (Kovid-19) vakaları ülkede tedbirlerin sıkılaştırmasına neden oldu. Ülkede vakalardaki artışın nedeninin ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüs olduğu kaydedildi. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Kovid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda yapılan analizler sonucunda, İngiltere'den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTC'de tespit edildiğini açıkladı.

17 ÖRNEKTE ANALİZ

Kovid-19 PCR Laboratuvarı'nda Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında Kovid-19 tanısı konmuş 17 örnekte yapılan analizlerde, "B117" olarak bilinen İngiliz varyantının KKTC'de yayıldığı saptandı. Analizlerde 17 örnekten 9'unda "B117" varyantı olduğu tespit edildi.

ŞUBAT AYINDAKİ VAKALARIN % 80'İ MUTANT KAYNAKLI

KKTC'de İngiltere varyantına ait ilk vaka 13 Ocak'ta görüldü. 3 Şubat'ta ise Kovid-19 tanısı konulan 10 vakadan 8'nin "B117" varyantı olduğu saptandı. Yapılan analizlerle, günlük vaka sayısının 50'nin üzerine çıktığı KKTC'de, bu artışın nedeninin, ilk kez İngiltere'de tespit edilen ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında yüksek olan, mutasyona uğramış virüs olduğu tespit edildi.

PROF. DR.ŞANLIDAĞ: "İNGİLTERE MUTANTININ YAYILDIĞINI SAPTADIK"

DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kovid-19 PRC Tanı Laboratuvarında yaptıkları analizlerde, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan N501Y mutasyonuna sahip B117 İngiliz varyantının ülkede Ocak 2021'in ortalarında görülmeye başlandığını tespit ettiklerini söyledi.Bu varyantın hızlı bir yayılım göstererek, son günlerde enfekte olan kişilerin büyük bir çoğunluğunda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, mutasyona uğramış virüsün, KKTC'deki Kovid- 19 vaka sayılarındaki artışa neden olduğunu söyledi.

RO DEĞERİ 3.25 OLARAK AÇIKLANDI

Yeni varyantın hastalığın seyrini değiştirmediğini ancak daha hızlı yayılım gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, "İngiliz varyantı Koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren Ro değerini 0.4 ile 0.7 arasında değiştirerek bulaşıcılığı yüzde 50 ila yüzde 75 oranında artırıyor" dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu'nun yaptığı analizlerde de Koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren "Ro değerinin" de bugün itibariyle KKTC'de 3.25 olarak belirlendiğini söyledi. Mutant virüsün hızının azaltılması için aşılmave korunma tedbirlerinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Ekip olarak çok geniş bir uzman kadro ile Kovid-19'la mücadele ederken, bilimsel veriler ışığında sürecin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi adına akademik çalışmalara da devam ettiklerini dile getirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ALINMIŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu dün, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5-15 Şubat arasında tam sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Öte yandan, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını ve 35 kişinin taburcu edildiğini ifade etmişti.