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Dünya

KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası lideri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mayıs seçimlerini 'Türk halkı, istikrarın devamından yana tavrını ortaya koydu' sözleriyle değerlendirdi. Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasının lideri olduğunu söyledi.

TRT Haber15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası lideri
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Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sonuçları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de heyecanla takip edildi.

Kıbrıs Türk halkı başkent Lefkoşa'da sokaklarda kutlamalar yaptı.

Seçim sonuçlarını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TRT Haber'e değerlendirdi.

"HALK İSTİKRARI SEÇTİ"

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'yürekten kutladığını' söyledi:

"Türk halkı istikrarın devamından yana tavrını ortaya koymuştur. İradesini ortaya koymuştur. İradesini o şekilde işaret etmiştir. Bugün Türk dünyasının bir lideri noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum'"

İlk turda önemli bir başarının elde edildiğini kaydeden Tatar, Türkiye'nin bir demokrasi örneği sergilediğini de ifade etti.

"TÜRKİYE İLE KKTC UYUM İÇERİSİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK"

Türkiye ile KKTC'nin uyum içerisinde yoluna devam edeceğini kaydetti:

"Türk halkı'nın geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyoruz. Çünkü ortaya konulan irade, projeler, gerek savunma sanayisinde gerek gaz enerji her türlüsü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olarak dünyadaki yerini almakta olduğunu görüyoruz."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta Türkiye ile iş birliğinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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