KKTC Rum Yönetimi’nin tek taraflı 'parsel' kararına tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak ilan ettiği sözde ‘Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki 7 numaralı parseli lisans başvurusuna açmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Rum tarafının hukukla aykırı bu tutumu bölge istikrarını olumsuz yönde etkileyecek bir adımdır” denildi.

Açıklamada Rum tarafının, BM Genel Sekreteri'nin ve Güvenlik Konseyi'nin Güven Oluşturucu Önlemler hususunda çağrılarını artırdığı bir dönemde olunduğu hatırlatıldı. Bakanlık Rum tarafının tüm dünya tarafından iki halka ait olduğu kabul edilen ada etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin Kıbrıs Türk tarafının işbirliği çağrılarına kulak tıkadığını belirtti. Bu davranışın tek taraflı ve hukuki zeminden yoksun olduğunun vurgulandığı açıklamada Rum tarafının bölgedeki tansiyonu artırdığı ve adadaki iki halkın birbirinden daha da uzaklaştırdığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ruhsatlandıracağını açıkladığı bahse konu sözde parselin, bir yandan Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayarken, diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında geçmişte uluslararası alanda defalarca kayda geçirilmiş olan uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da ihlal ettiği belirtti.

Bakanlık KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ada etrafındaki hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri almaya ve sondaj faaliyetleri de dâhil olmak üzere, doğal kaynaklara ilişkin faaliyetleri ileriye götürmeye devam edeceğinin altını çizdi.