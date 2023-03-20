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Dünya

KKTC'de 3 bot düzenlenen törenle hizmete girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edilen 3 bot düzenlenen törenle hizmete girdi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
KKTC'de 3 bot düzenlenen törenle hizmete girdi
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Girne Turizm Limanı Sahil Güvenlik Komutanlığı Zafer Rıhtımı'nda gerçekleştirilen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar ile mülki ve askeri erkan katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, tarihsel süreç içerisinde Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık ve özgürlüğe ulaşmak için çeşitli bedeller ödediğini, şehitler verdiğini, soykırımlardan geçtiğini belirterek, Türkiye'nin tüm bu yaşananlarda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

KKTC'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan egemenlik hakları sonucu kurulduğuna dikkati çeken Tatar, "Doğu Akdeniz'de giderek artan güvenlik sorunlarına karşın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız Mavi Vatan'da barış, huzur ve güvenliği sağlıyor. Bugün hizmete giren 3 bot Sahil Güvenlik Komutanlığının hizmetlerine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Tatar, mülteci sorunu, kaçakçılık gibi tehditlere karşı KKTC'nin GKK sayesinde güven içinde olduğuna işaret ederek, uzun ülke kıyılarında Sahil Güvenlik Komutanlığının önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'da Sahil Güvenlik Komutanlığının 1992'de yasayla oluşturulduğunu ve Mavi Vatan'daki sahil şeridi ve deniz sahasında KKTC'nin egemenlik haklarını koruduğunu vurguladı.

Hizmete giren 3 botun, Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretildiğini aktaran Topaloğlu, botların ani olaylar, düzensiz göçmenler ve diğer olaylara müdahale etme noktasında Sahil Güvenliğin gücüne güç katacağını kaydetti.

Törende daha sonra GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından KKTC SG-110 (Boğaz), KKTC SG-111 (Lefke) ve KKTC SG-112 (Serdarlı) botları, bot komutanlarına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın komutanlara "Gemi Hizmete Giriş" belgelerini vermesi ve komutanların ant içmesiyle devam eden tören, davetlilerin botları gezmesiyle sona erdi.

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının hizmetine giren 3 botun, deniz devriye, kaçakçılık, düzensiz göç ve uyuşturucu ticareti ile mücadelede kullanılacağı öğrenildi.

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