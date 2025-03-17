KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrencinin geçtiğimiz hafta başörtüsüyle okula alınmamasının ardından olay KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, ortaokullarda uygulanan yasağı esneten bir karara imza attı. Yeni düzenlemeyle birlikte, isteyen ortaokul öğrencileri "bone" ve "bandana" ile okula gidebilecek. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Aldığımız bu kararla ortaokullardaki yasağı da aşmış olduk. Hayırlı olsun" dedi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki kılık kıyafet yönetmeliğini okullardan alıp Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğuna alarak ortaokullardaki kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete teklif etti. Kabul edilen değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece KKTC'de ortaokul öğrencileri, bugünden itibaren bone ve üzerine bandana takarak eğitimlerine devam edebilecek. Kararda, "Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, yalnızca bone üzerine bandana yerleştirerek başlarını örtebilirler. Bone ve bandana üzerinde herhangi bir sekil, desen, yazı, sembol ve işaret bulunamaz. Bone ve bandana okul üniforması ile uyumlu renkte, düz ve sade olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

BAŞÖRTÜSÜNE İZİN VERİLMEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrenci, başörtüsüyle okula alınmamış çocuk okul yönetimi ve pedagog eşliğinde okula başörtüsü ile alınamayacağı ve bu yetkinin okul idaresinde olduğunu iletilmişti. Aile daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına yazılı şikayet dilekçesi sunarak okulda okuyan kızlarının eğitim hakkının alınmamasını ve eğitimine devam edebilmesini talep etti. Okul yönetimi aileye çocuklarının İlahiyat Koleji'ne gitmesi önermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu KKTC Bakanlar Kurulu gündemine taşıdı.

Alınan karara tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), protesto amacıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Lefkoşa Elçiliği önüne siyah çelenk bırakacaklarını duyurdu.