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Dünya

KKTC'de bazı Kovid-19 kısıtlamaları daha kaldırılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kısıtlamalarının bazılarını daha kaldırma kararı aldı.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 22:27
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Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.

Özersay, 15 Mayıs itibarıyla kamuda normal düzene geçileceğini duyururken, tüm okul, dershane ve etüt merkezlerinin 30 Haziran'a kadar eğitime ara verdiğini belirtti.

Birebir eğitimi içeren özel eğitim derslerinin 18 Mayıs'ta başlayabileceğini söyleyen Özersay, kreşlerin de 1 Haziran itibarıyla açılacağını ifade etti.

Restoran, pastane, kafe ve büfe gibi işletmelerin 20 Mayıs itibarıyla ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde açılacağını kaydeden Özersay, normalde 21.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının yine aynı tarih itibarıyla gece yarısından itibaren başlayacağını ve 06.00'da sona ereceğini açıkladı.

Toplu organizasyonlar 1 Haziran'a kadar yasak

Özersay, Kovid-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1 Haziran'dan itibaren İngiltere'den getirilebileceğini ve KKTC'de defnedilmesine izin verileceğini belirtti.

Öte yandan, sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi toplu etkinlikler 1 Haziran'a kadar yasaklandı.

KKTC hükümeti daha önce, kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılması, restoran, kafe ile büfelerin paket servisine başlaması, berber, kuaför ve diğer birçok iş yerinin açılmasıyla ilgili kararlar almıştı.

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