KKTC'de belediye sayısı 28'den 18'e düşürüldü

Meclisin internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları da yer aldı. KKTC'de belediye sayısının 28'den 18'e düşmesini öngören "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" 25 Ağustos'ta oy çokluğuyla Cumhuriyet Meclisinde kabul edilmişti.

Buna göre, belediyeler ve bunlara bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

1. Lefkoşa Türk Belediyesi:

Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 köy)

2. Gazimağusa Belediyesi:

Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)

3. Girne Belediyesi:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 köy)

4. Güzelyurt Belediyesi:

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)

5. İskele Belediyesi:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)

6. Lefke Belediyesi:

Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 köy)

7. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)

8. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)

9. Erenköy-Karpaz Belediyesi:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)

10. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 köy)

11. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi:

Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)

12. Mesarya Belediyesi:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 köy)

13. Gönyeli-Alayköy Belediyesi:

Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)

14. Yeniboğaziçi Belediyesi:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 köy)

15. Çatalköy-Esentepe Belediyesi:

Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 köy)

16. Dikmen Belediyesi:

Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 köy)

17. Tatlısu Belediyesi:

Tatlısu (1 köy)

18. Beyarmudu Belediyesi:

Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 köy)