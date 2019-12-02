KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi
Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı.
- DHA
Burger King, Rumların baskıları nedeniyle KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu. KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti. KKTC'deki ilgili şirket, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.
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