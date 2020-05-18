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Dünya

KKTC'deki yangında sabotaj şüphesi: 1 tutuklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantılı olduğu düşünülen bir şahıs tutuklandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:31
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KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Y.S. adlı şüphelinin (30) Tepebaşı - Akdeniz köyü arasındaki yolda aracıyla seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple elindeki tablet mangal çırasını yakıp ormanlık alana atarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, olayın hemen ardından söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaşın ateşi görüp alevleri büyümeden söndürdüğü ifade edildi. Polise tarafından yürütülen inceleme kapsamında şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Polis tarafından yakalanan zanlının dün dün Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

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