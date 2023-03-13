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Dünya

KKTC'de deprem riskine karşı önlem!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) deprem riskine karşı bazı okullarda eğitim çadırlarda başladı.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
KKTC'de deprem riskine karşı önlem!
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KKTC Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi'ne bağlı teknik ekiplerin ülke genelindeki okullarda incelemeleri sürerken, ülkenin çeşitli kentlerindeki bazı risk taşıyan okullarda, öğrenciler dersleri okul bahçelerine kurulan askeri çadırlarda alıyor.

Ülkede risk taşıyan okullardan Namık Kemal Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Karakol İlkokulu'nda dersler bugün itibarıyla çadır sınıflarda yapılmaya başlandı.

Risk taşıdıkları için bahçelerine çadır sınıflar kurulan okullarda, Türkiye'deki depremlerin ardından eğitime ara verilmişti.

Çadır sınıflarda dersbaşı yapan öğrencilerin, yeni sınıflarına alışmaya çalıştıkları gözlendi.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, risk taşımayan okullarda eğitimin devam ettiğini, okul binalarında yapılan depreme dayanıklılık incelemesi tamamlanıncaya kadar bazı okullarda eğitimin, ordudan temin edilen çadır sınıflarda yapılacağını belirtti.

Okullardaki yapı incelemeleri tamamlandıkça duruma göre kendi eylem planlarını belirleyeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, çadır sınıflarda eğitimin bu ayın sonuna kadar devam edeceğini, ondan sonra alacakları tedbirler ile çadırda eğitim gören öğrenci sayısının azalacağını kaydetti.

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