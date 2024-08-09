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Dünya

KKTC'de Erenköy şehitleri ve Gazze unutulmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 6 kentindeki bazı camilerde, 60 yıl önceki Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar ve İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 15:15 - Güncelleme:
KKTC'de Erenköy şehitleri ve Gazze unutulmadı
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Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından düzenlenen mevlit programı çerçevesinde başkent Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele'deki bazı camilerde cuma namazının ardından Erenköy şehitleri ile Gazze'de İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler için mevlit okutularak dualar edildi.

Mevlit programını dinleyen çocuklardan Ahmet Asaf Aktaş, "Biz burada, onlar orada acı çekiyor. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin." diye konuştu.

Kardeşi Mustafa Asım Aktaş da İsrail'in, Filistinlilere acı çektirdiğini belirterek, onlara bu acıları yaşatanları sevmediğini söyledi.

Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katılan Süleyman Toprak da bugüne kadar Gazze için Müslümanların verdiği tepkinin yetersiz olduğunu savunarak, İslam dünyasının birlik olması ve Gazze için sesini daha çok yükseltmesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta Rum Milli Muhafız Ordusu, terör örgütü EOKA ve Rum çeteleri tarafından Türklerin yaşadığı Erenköy, Ağustos 1964'te kuşatıldı. Türkiye ve İngiltere'den gelen Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileri de direnişe katıldı.

Türk tarafının şehitler vermesi ve Rum güçlerin Erenköy merkezini ele geçirmek üzere olmasından dolayı, Türk Hava Kuvvetleri 9 Ağustos 1964'de bölgedeki Rum ve Yunan güçlerini bombalayarak çatışmalara son verdi.

Erenköy Direnişi, üniversiteli şehitleri ve uzun süreli teslim olmayışı ile Kıbrıs Türk tarihinde "Küçük Çanakkale" olarak yerini aldı.

  • Kuzey Kıbrıs
  • Erenköy Direnişi
  • Gazze Şehitleri

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